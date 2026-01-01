Mercato Milan, dopo Jashari si punta su un’altra stella del calcio belga: ecco di chi si tratta

Mercato Milan, Tare guarda in Belgio per pescare una nuova stella dopo Jashari: ecco il giocatore seguito dal dirigente rossonero

Secondo quanto riportato da testate specializzate come il ‘Corriere dello Sport’ e portali di scouting internazionale, il Milan guarda con estremo interesse al calciomercato estivo 2026, mettendo nel proprio radar una delle stelle più brillanti del calcio belga: Nathan De Cat. Il giovane talento, nato nel 2008, sta incantando tutti con la maglia dell’Anderlecht, dove si è già imposto come titolare fisso nonostante la giovanissima età. De Cat agisce come mediano davanti alla difesa, combinando una visione di gioco superiore e una tecnica sopraffina a un fisico imponente, grazie ai suoi 192 centimetri di altezza. Per i rossoneri, si tratterebbe di un investimento a lungo raggio, ideale per raccogliere l’eredità di una leggenda come Luka Modrić.

La strada per arrivare al classe 2008 è però in salita a causa di una concorrenza internazionale agguerrita. In Germania, club come Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen seguono il ragazzo con attenzione. Anche dalla Francia arrivano segnali forti da parte di Olympique Lione e Olympique Marsiglia, mentre in Premier League è il Tottenham a monitorare la situazione, insieme all’Atlético Madrid in Spagna. Il club di Via Aldo Rossi dovrà quindi muoversi con estrema precisione per superare i top club europei e assicurarsi quello che molti addetti ai lavori definiscono già un potenziale top player.

Mercato Milan, l’Alleato Saelemaekers per Battere la Concorrenza

In questa complessa operazione di mercato, il Milan potrebbe però contare su un “agente speciale”: Alexis Saelemaekers. L’esterno belga, anch’egli cresciuto nelle giovanili dell’Anderlecht, potrebbe svolgere un ruolo decisivo nel consigliare al suo giovane connazionale il percorso rossonero. Un suggerimento di Saelemaekers potrebbe fare la differenza nella scelta professionale di De Cat, convincendolo che Milano sia la piazza ideale per la sua definitiva esplosione. Se l’affare dovesse andare in porto, il Milan si garantirebbe un perno fondamentale per il centrocampo del futuro, superando colossi economici e sportivi di primo livello.