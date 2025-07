Mercato Milan, Tare fa sognare i tifosi rossoneri! Centrocampo da urlo e non solo, Leao e compagni hanno un vantaggio

Mercato Milan, Igli Tare fa sognare i tifosi rossoneri: centrocampo da urlo con Modric, Ricci e Ardon Jashari

Il calciomercato Milan, come riportato da Andrea Longoni, si prepara a dare il via ufficiale alla sua stagione, con i lavori che prenderanno il via lunedì sotto la guida di Massimiliano Allegri. I rossoneri si trovano di fronte a un’occasione d’oro per puntare al vertice del Campionato di Serie A. Un vantaggio non da poco deriva dal fatto che i cugini dell’Inter hanno concluso la loro stagione solo pochi giorni fa, a causa degli impegni nelle coppe, mentre il Milan è pronto a iniziare la preparazione per la prossima annata con un netto anticipo. Questo divario temporale nella preparazione rappresenta un benefit importante che il Milan dovrà assolutamente capitalizzare.

Inoltre, il Napoli, un’altra contendente al titolo, sarà impegnato in Champions League, un fattore che notoriamente comporta un dispendio di energie fisiche e mentali non indifferente. A Milanello, invece, l’attenzione potrà concentrarsi esclusivamente sul Campionato, permettendo una preparazione più mirata e meno frammentata. Questo scenario offre al Milan una corsia preferenziale per inseguire l’obiettivo Scudetto.

Allegri, il Condottiero Esperto e il Mercato Rossonero

Un altro elemento di forza per il Milan risiede nella guida tecnica. Tra le big della Serie A, con Antonio Conte alla guida di un’altra squadra, è proprio Massimiliano Allegri il tecnico più esperto e vincente. La sua comprovata capacità di gestire squadre di alto livello e di raggiungere risultati importanti infonde fiducia nell’ambiente milanista. L’occasione è di quelle da non perdere, e per questo il Milan è autorizzato a pensare in grande.

Fondamentale, tuttavia, sarà che il calciomercato metta a disposizione del tecnico una rosa di assoluto livello. Igori Tare, il direttore sportivo, ha un compito arduo: dovrà lavorare intensamente tra la cessione degli esuberi e l’innesto di nuovi rinforzi che possano elevare la qualità complessiva della squadra. Alcuni movimenti sono già stati perfezionati, ma il lavoro è ancora lungo per completare la rosa.

Centrocampo: Tra Nuovi Acquisti e Potenziali Sorprese

Le aspettative sul centrocampo sono particolarmente alte, in virtù dei nuovi innesti. Luka Modrić, pur con i suoi 40 anni, è atteso per dare un contributo importante. Il suo carisma nello spogliatoio e la sua visione di gioco in campo, se gestito nel modo giusto, possono ancora fare la differenza. Nonostante un certo scetticismo diffuso, Modrić è un giocatore che conosce il calcio ad alti livelli come pochi altri e la sua esperienza sarà preziosa.

L’arrivo di Samuele Ricci ha generato meno “hype” del previsto, eppure a dicembre e gennaio, quando il suo nome era accostato ai colori rossoneri, il coro generale era di ammirazione per un potenziale “colpo” di mercato. A queste condizioni economiche, il suo acquisto è da considerare un grande colpo. Sebbene non sia un giocatore che ruba l’occhio per il numero di gol (solo uno nell’ultima stagione, giocando però molto arretrato con Vanoli), Ricci possiede un eccellente senso della posizione, una grande capacità di lettura degli spazi e una notevole abilità nel gestire la palla sotto pressione; in quest’ultimo aspetto, i dati lo posizionano tra i migliori in Europa. Si prevede che darà grandi soddisfazioni e che rappresenti un innesto che il Milan cercava da tempo.

A completare il reparto, c’è il giovane svizzero Ardon Jashari, il cui acquisto potrebbe essere perfezionato nelle prossime ore. Il Milan è disposto a fare un investimento economico importante, superiore ai 35 milioni di euro, una cifra che si sborsa solo se si crede di portare a casa un potenziale campione. Se Ricci si inserirà subito e Jashari si ambienterà rapidamente, dimostrando di essere all’altezza delle aspettative, allora sulla carta, con l’aggiunta di un giocatore come Youssouf Fofana (già arrivato), Allegri potrebbe avere a disposizione uno dei migliori reparti di centrocampo della Serie A.

È vero, mancheranno i gol di Reijnders, e nessuno dei tre centrocampisti menzionati vanta un “fatturato realizzativo” interessante. Tuttavia, il problema principale degli ultimi anni per il Milan è stato quello di subire troppi gol, un aspetto che con questi innesti e la solidità che possono portare, è destinato a migliorare notevolmente. La fase difensiva del centrocampo e la capacità di filtro saranno sicuramente un punto di forza.

In conclusione, il Milan e i suoi tifosi sono autorizzati a pensare in grande per la prossima stagione. I presupposti sembrano esserci per una stagione di vertice, a patto che il calciomercato completi l’opera e che la squadra trovi rapidamente la giusta amalgama.