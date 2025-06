Mercato Milan, Tare e Allegri meditano su un clamoroso ritorno in Serie A

Mercato Milan, Massimiliano Allegri pensa a Ciro Immobile come opportunità per l’attacco della prossima stagione: i dettagli

Ciro Immobile, il prolifico attaccante campano, potrebbe essere sulla via del ritorno in Italia, con Fiorentina e Milan che si contendono la sua firma in un’avvincente corsa al mercato. La notizia, riportata con enfasi dal Corriere dello Sport, suggerisce un futuro incerto per il bomber che, dopo diverse stagioni lontano dalla Serie A, potrebbe essere tentato da un rientro nel campionato che lo ha visto protagonista in passato.

Tuttavia, la concorrenza del calciomercato Milan si preannuncia agguerrita e significativa. Anche i rossoneri, infatti, hanno messo gli occhi su Immobile, considerandolo un rinforzo ideale per il proprio attacco. La serietà dell’interesse milanista è stata ulteriormente confermata dalla recente visita a Casa Milan di Sommella, l’agente del calciatore.