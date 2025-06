Mercato Milan, Allegri in attesa! Vuole quei profili a Milanello il prima possibile, Tare al lavoro

Mercato Milan, Massimiliano Allegri è in attesa dei rinforzi in mediana: Tare al lavoro per accontentare il tecnico livornese

Il Corriere della Sera svela le mosse strategiche del calciomercato Milan in questa sessione estiva di calciomercato, ponendo l’accento sulla priorità assoluta di rinforzare e rivoluzionare il centrocampo. Dopo una stagione che ha evidenziato la necessità di nuove energie e profili, il Diavolo si prepara a un restyling significativo del reparto mediano, con l’obiettivo di competere ai massimi livelli nella prossima stagione. La dirigenza rossonera è al lavoro per assicurare a mister Allegri i rinforzi desiderati.

Le prime manovre in uscita hanno già delineato il nuovo scenario: Reijnders ha salutato Milanello per accasarsi al Manchester City, mentre la posizione di Musah resta in bilico, con il giocatore fortemente indiziato a lasciare il club. Queste partenze liberano spazi e risorse fondamentali per gli innesti che andranno a comporre la nuova ossatura del centrocampo milanista.

Il Milan ha già messo a segno colpi importanti, accogliendo tra le proprie fila Fofana, Loftus-Cheek e Bondo, calciatori che promettono di portare fisicità, qualità e dinamismo alla mediana. A questi nomi di spicco si aggiungerà il talento intramontabile di Modric, una mossa che testimonia la volontà del club di unire esperienza e visione di gioco a un reparto giovane e promettente. Ma il lavoro del Direttore Sportivo Igli Tare non si ferma qui: l’obiettivo è aggiungere almeno altri due elementi di valore per completare il reparto.

Il nome più caldo in queste ore è quello di Samuele Ricci. Il Milan si è mosso con decisione e la trattativa con il Torino sembra ormai vicina alla conclusione. I granata, proprietari del cartellino del talentuoso centrocampista, chiedono una cifra importante: 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Nonostante la richiesta elevata, la determinazione del Milan e la volontà del giocatore di vestire la maglia rossonera potrebbero essere fattori decisivi per sbloccare l’affare in tempi brevi, portando a Milano un profilo giovane ma già con una solida esperienza in Serie A, ideale per l’ottimizzazione SEO legata ai “nuovi acquisti Milan” e “calciomercato Milan centrocampo”.

Contemporaneamente, Igli Tare sta intensificando il suo pressing sul Club Brugge per Ardon Jashari. Tuttavia, questa si preannuncia una trattativa decisamente più complessa. Il club belga valuta il suo gioiello non meno di 35 milioni di euro, una cifra alla quale il Milan non si è ancora avvicinato concretamente. A rendere il tutto ancora più arduo è la concorrenza agguerrita del Borussia Dortmund. Il club tedesco, fresco di una ricchissima cessione di Gittens al Chelsea per 65 milioni di euro, dispone di liquidità significative e potrebbe accelerare per assicurarsi le prestazioni di Jashari, un’opportunità di “mercato Milan notizie” che tiene i tifosi con il fiato sospeso.

In sintesi, il Milan si sta muovendo con grande ambizione e strategia sul mercato, consapevole della necessità di costruire un centrocampo solido e versatile. Le operazioni per Samuele Ricci e Ardon Jashari rappresentano gli snodi cruciali di questa fase, determinando la fisionomia definitiva di un reparto che, nelle intenzioni della società, dovrà essere uno dei pilastri per il futuro vincente del Diavolo. I tifosi rossoneri possono attendersi un finale di mercato ricco di emozioni e colpi di scena, con l’obiettivo di tornare a dominare in Italia e in Europa.