Mercato Milan, a centrocampo suggestione Pellegrini! Contratto in scadenza e concorrenza folta, Tare prende nota

Mercato Milan, per il centrocampo, anche in base alle uscite, c’è anche la suggestione legata a Lorenzo Pellegrini, in scadenza nel 2026 con la Roma

La Roma si trova di fronte a un’estate cruciale per il suo futuro finanziario e sportivo. Con le scadenze del Fair Play Finanziario che incombono, la dirigenza giallorossa è impegnata in una vera e propria corsa contro il tempo per rientrare nei parametri imposti dalla UEFA. Nonostante le cessioni di Zalewski e Paredes, la cifra prestabilita non è stata ancora raggiunta, rendendo necessarie ulteriori partenze. In questo scenario delicato, il futuro del capitano Lorenzo Pellegrini è al centro delle discussioni, nonostante non fosse inizialmente considerato tra i cedibili.

Il Dilemma Lorenzo Pellegrini: Infortunio, Contratto e Mercato

La situazione di Pellegrini è complessa e intreccia aspetti fisici, contrattuali e di mercato. Attualmente, il fantasista giallorosso è ai box per un infortunio al quadricipite femorale della coscia, rimediato lo scorso 15 maggio. La decisione di operarsi, dopo l’ennesimo problema muscolare, mira a risolvere definitivamente la questione. La prognosi di 4 mesi lo renderà disponibile solo dopo la prima sosta per le nazionali, a campionato già iniziato. Questo infortunio, sebbene non di natura grave nel lungo termine, rappresenta un fattore da considerare in ogni potenziale trattativa.

Un Contratto in Scadenza e un Bivio Economico

Il vero nodo della questione, tuttavia, è il contratto di Pellegrini, in scadenza il 30 giugno 2026. Le trattative per il rinnovo, portate avanti nell’ultima stagione, non hanno avuto esito positivo. Dal 1° luglio, Pellegrini entrerà ufficialmente nell’ultimo anno di contratto, il che rende questa finestra di mercato l’ultima opportunità per la Roma di monetizzare una sua eventuale cessione. Perdere un giocatore del suo calibro a parametro zero l’anno prossimo rappresenterebbe un danno economico significativo, quasi “letale” in un periodo di ristrettezze finanziarie come quello attuale per i capitolini.

Offerte e Voci di Mercato: Chi Vuole Pellegrini?

Nonostante l’infortunio, l’interesse per Pellegrini non manca. Nelle scorse settimane, diversi club si sono avvicinati ai suoi agenti per avere informazioni sul suo recupero. Tra le squadre italiane, il Napoli aveva già manifestato interesse a gennaio, mentre il calciomercato Milan resta “vigile” e potrebbe muoversi in base alle proprie uscite. Il Bologna mantiene un ottimo rapporto con il giocatore e la sua volontà, mentre l’interesse dell’Inter è datato ma non tramontato. Non solo in Italia: anche diversi club esteri, tra cui il Marsiglia, hanno già in passato tentato approcci, sempre respinti. Questo dimostra il valore potenziale che Pellegrini continua ad avere sul mercato.

La Volontà del Capitano: Restare alla Roma, ma…

E Lorenzo Pellegrini cosa ne pensa? Al momento, la sua priorità è il recupero dall’infortunio. Tuttavia, la sua volontà “anima e core” sarebbe quella di rimanere alla Roma, la sua squadra del cuore. Per quanto riguarda il rinnovo contrattuale, non ha fretta. Sa che a 29 anni, il prossimo sarà il suo ultimo contratto importante della carriera e desidererebbe che fosse proprio la Roma a offrirglielo. La sua intenzione è di dimostrare il suo valore sul campo per “meritarselo”. Tuttavia, il mercato è imprevedibile e potrebbe stravolgere i suoi piani, soprattutto se la Roma dovesse valutare una sua cessione come necessaria per il bilancio.

La decisione finale spetta ora alla dirigenza giallorossa e al nuovo ds Massara, che dovrà bilanciare le esigenze economiche con le ambizioni sportive e la volontà del proprio capitano. Il tempo stringe e il futuro di Pellegrini, e in parte quello della Roma, si deciderà nelle prossime settimane.

Fonte: Calciomercato.com.