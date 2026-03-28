Calciomercato
Mercato Milan, Lukaku in rottura col Napoli: suggestione a tinte rossonere? Può pesare il fattore Allegri
Mercato Milan, Romelu Lukaku è in rottura ormai prolungata con il Napoli: suggestione a tinte rossonere in caso di addio in estate?
Il mercato Milan estivo del 2026 potrebbe aprirsi con uno scossone sull’asse Napoli-Milano. Romelu Lukaku, protagonista di una stagione travagliata e attualmente ai ferri corti con il club azzurro, potrebbe diventare il nome caldo per l’attacco rossonero. La rottura con il Napoli è ormai evidente: il belga, rimasto ad Anversa senza autorizzazione durante la sosta nazionale, ha ricevuto un ultimatum perentorio dalla società di De Laurentiis.
In questo clima di tensione, il Milan osserva con attenzione, consapevole che il centravanti classe 1993 è da sempre un vecchio pallino di Massimiliano Allegri.
Lukaku: esperienza e muscoli. L’identikit perfetto per Allegri
Per il tecnico livornese, “Big Rom” rappresenterebbe l’usato sicuro ideale per garantire quella fisicità che spesso è mancata nel reparto offensivo in questa stagione. Nonostante i 33 anni da compiere, Lukaku rimane un profilo capace di spostare gli equilibri in Serie A grazie alla sua capacità di proteggere palla e far salire la squadra, caratteristiche fondamentali nel credo tattico di Allegri.
Sebbene il contratto con i partenopei scada nel 2027, la crisi diplomatica in corso potrebbe spingere il Napoli a concedere il via libera per una cifra intorno ai 10 milioni, rendendo l’investimento sostenibile per le casse del Milan.