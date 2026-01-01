Mercato Milan, il rinforzo per la difesa arriva dall’Arabia? I rossoneri pensano a un ex Napoli: i dettagli

Mercato Milan, come riportato da SportMediaset, i rossoneri guardano in Arabia per rafforzare il proprio reparto arretrato

Secondo quanto riportato da SportMediaset, il Milan starebbe valutando un profilo di assoluto spessore per blindare la propria difesa: Kalidou Koulibaly. L’ex colonna del Napoli, attualmente in forza all’Al-Hilal, viene indicato come l’innesto ideale per portare leadership e fisicità in un reparto che, in questa fase della stagione, necessita di garanzie assolute. Sebbene al momento l’operazione venga descritta come una semplice « suggestione di mercato », l’idea di un ritorno in Italia del “Comandante” ha già scatenato l’entusiasmo dei tifosi rossoneri sui social.

Il senegalese conosce perfettamente le dinamiche della Serie A, avendoci militato per anni da protagonista assoluto. La sua esperienza internazionale sarebbe fondamentale per guidare i compagni più giovani e offrire ad Allegri un elemento capace di leggere il gioco come pochi altri nel ruolo. Tuttavia, l’operazione resta complessa: Koulibaly gode di un contratto faraonico in Arabia Saudita, e un suo approdo a Milanello richiederebbe uno sforzo economico o una decisa volontà del giocatore di rimettersi in gioco nel calcio europeo.

Mercato Milan, leadership d’acciaio e il fattore esperienza

L’eventuale arrivo di Koulibaly non sarebbe solo un colpo tecnico, ma un segnale di ambizione per l’intero ambiente. Con la sua capacità di dominare i duelli aerei e la rapidità nei recuperi, il difensore andrebbe a completare un pacchetto arretrato già solido, trasformandolo in un vero e proprio muro. La dirigenza rossonera, guidata da Tare e Furlani, resta alla finestra per capire se ci siano i margini di manovra necessari per trasformare questo sogno in una trattativa concreta.

Nonostante le difficoltà oggettive legate all’ingaggio, il fascino di vestire la maglia del Milan e la prospettiva di lottare nuovamente per lo scudetto potrebbero giocare un ruolo decisivo. Per ora, il club non conferma né smentisce, ma è chiaro che un profilo come quello di Kalidou rappresenterebbe il salto di qualità definitivo. Resta da vedere se nelle prossime settimane questa « idea stuzzicante » troverà conferme ufficiali o se resterà una delle tante affascinanti storie del mercato invernale.