Mercato Milan, prestiti totalmente infruttuosi: in due salutano San Siro. I nomi

Mercato Milan, i prestiti di Walker e Sottil si sono rivelati totalmente infruttuosi: i due non saranno riscattati dai rossoneri

Il calciomercato di gennaio del Milan si è rivelato un’arma a doppio taglio, specialmente per quanto riguarda i prestiti con diritto di riscatto. A poche ore dalla scadenza del 24 giugno, data ultima per la risoluzione delle situazioni in bilico, è tempo di bilanci per due profili arrivati a Milanello con aspettative diverse ma con un destino comune: Kyle Walker e Riccardo Sottil faranno le valigie per fare ritorno, rispettivamente, al Manchester City e alla Fiorentina. Un epilogo che delinea scelte mirate e una gestione oculata delle risorse da parte del club rossonero.

L’arrivo del veterano inglese Kyle Walker era stato accolto con un misto di curiosità e speranza. L’esperto difensore, noto per la sua solidità e esperienza internazionale, doveva apportare quella dose di sicurezza e leadership a un reparto arretrato milanista apparso, a tratti, fin troppo distratto e vulnerabile. Dopo un inizio promettente, in cui Walker ha mostrato sprazzi della sua indubbia qualità, le sue prestazioni hanno iniziato a calare gradualmente. Complice anche un minor spazio concessogli dall’allenatore Conceicao, il suo impatto sulla squadra è andato via via scemando. Il calciomercato Milan, valutando attentamente l’andamento del giocatore e l’elevato ingaggio che avrebbe dovuto accollarsi, ha saggiamente deciso di non esercitare il diritto di riscatto, una cifra peraltro considerata “bassa”. Una scelta che sottolinea la volontà del club di investire solo su giocatori in grado di garantire un rendimento costante e un futuro all’interno del progetto tecnico.

Anche per Riccardo Sottil, il “figlio d’arte” arrivato in prestito dalla Fiorentina, l’avventura in rossonero si conclude con un ritorno alla base. Per il giovane attaccante, le chance di mettersi in mostra sono state decisamente inferiori rispetto a quelle concesse a Walker. Nonostante si fosse parlato, per alcune settimane, di una possibile “scambio di riscatti” che avrebbe visto anche Adli coinvolto e destinato alla Fiorentina, questa ipotesi ha perso rapidamente intensità, fino a scomparire del tutto. Sottil, pertanto, non è riuscito a trovare il suo spazio nel tridente d’attacco milanista, complice anche l’elevata competizione nel reparto offensivo.

Questa situazione evidenzia come il Milan stia adottando una politica di mercato sempre più cauta e selettiva. Nonostante la formula del prestito con diritto di riscatto sia un’ottima opportunità per testare i giocatori prima di un investimento definitivo, il club non ha esitato a fare un passo indietro quando le aspettative non sono state soddisfatte. La decisione di non riscattare né Walker né Sottil, nonostante si trattasse di operazioni economicamente contenute per il diritto di riscatto, dimostra una chiara volontà di ottimizzare le risorse e di puntare solo su profili che possano realmente fare la differenza e contribuire al progetto di crescita del club. I rossoneri, ora, guardano al futuro con l’obiettivo di individuare i giusti rinforzi per la prossima stagione, imparando dagli esiti di queste operazioni di mercato.