Mercato Milan, intreccio intrigante con la Fiorentina: Sottil può restare in rossonero e in cambio… Segui le ultimissime

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan comincia a muoversi in vista dell’estate. Si pensa a risolvere i vari prestiti, con riscatto e no, che hanno portato diversi calciatori in rossonero.

Tra questi c’è Sottil, arrivato dalla Fiorentina, che potrebbe rimanere a Milano anche nella prossima stagione. I due club starebbero pensando a uno scambio con Adli. Quest’ultimo, infatti, apprezzerebbe la permanenza in viola.