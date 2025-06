Mercato Milan, chi al posto di Theo Hernandez? Allegri ha un sogno impossibile ma l’obiettivo concreto è un altro

Mercato Milan, chi arriva se parte Theo Hernandez? Allegri sogna Cambiaso ma l’obiettivo concreto è Udogie del Tottenham

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan deve pensare al sostituto di Theo Hernandez in caso di partenza del francese.

Per la sostituzione di Theo Hernandez l’opzione preferita è Udogie. Pagato 25 milioni di euro, il suo valore non è certo diminuito. Il Milan ha chiesto info anche per Firpo. Monitorato pure De Cuyper. Il sogno di Allegri? Cambiaso, ma è inarrivabile per il calciomercato Milan dopo il corteggiamento del City.