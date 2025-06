Theo Hernandez Milan, strategia decisa in vista dell’estate: prezzo fissato, a queste condizioni lascia Milanello

Theo Hernandez Milan, i rossoneri sono pronti a lasciar partire il terzino francese: valutazione fissata a 30 milioni di euro

La storia d’amore tra Theo Hernandez e il calciomercato Milan sembra essere giunta al termine, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. Il giocatore avrebbe comunicato al club rossonero la sua volontà di provare una nuova esperienza in carriera, a causa della grande differenza tra la sua richiesta di prolungamento di contratto e l’offerta del Milan.

Hernandez avrebbe chiesto 8 milioni di euro, mentre il Milan gliene avrebbe offerti solo 4, una cifra addirittura inferiore al suo attuale ingaggio di 4,5 milioni di euro. L’agente di Hernandez, Quillon, starebbe quindi esplorando opportunità con diverse squadre europee che potrebbero essere interessate a un terzino di alto livello come il francese.

Il Milan non esclude la possibilità di cederlo anche a una squadra italiana, ma solo se l’offerta sarà congrua, ovvero pari a 30 milioni di euro. Al momento, l’unica offerta concreta per Hernandez sembra essere quella dell’Al-Hilal, che gli offrirebbe 18 milioni di euro a stagione. Tuttavia, nonostante la ricchezza dell’offerta, Hernandez non sembra essere completamente convinto di trasferirsi in Arabia Saudita, e il suo futuro rimane quindi incerto.