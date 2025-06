Mercato Milan, finisce l’era Theo Hernandez! Francese ai saluti, due i nomi per sostituirlo

Mercato Milan, Theo Hernandez è ormai ai saluti con il club rossonero: firma in arrivo con l’Al Hilal. Sono due i nomi per sostituirlo

L’amore tra il calciomercato Milan e Theo Hernandez è giunto al capolinea, lasciando un sapore agrodolce nei cuori dei tifosi rossoneri. Un addio che segna la fine di un’era per il club, con il terzino francese pronto a vestire la maglia dell’Al Hilal in Arabia Saudita. La notizia, anticipata da Tuttosport, ha scosso l’ambiente milanista, che ora si interroga sul futuro e sul difficile compito di rimpiazzare un giocatore così iconico.

L’addio inaspettato: tra Europa e l’offerta araba irrinunciabile

Le ultime settimane sono state un vero e proprio turbine di indiscrezioni e colpi di scena. Inizialmente, Theo Hernandez aveva fermamente rifiutato l’idea di un trasferimento in Arabia Saudita. Il suo obiettivo era chiaro: continuare a giocare in Europa, con l’Atletico Madrid unico club concretamente interessato al suo cartellino. Il Milan ha persino intavolato trattative con i Colchoneros, ma la trattativa è sfumata all’ultimo.

La rinuncia degli spagnoli, unita alla prospettiva di rimanere ai margini della rosa in un anno cruciale per i Mondiali, ha spinto Theo a riconsiderare l’offerta araba. Una decisione che, seppur dolorosa per i tifosi, si traduce in un contratto faraonico per il giocatore, con un assegno da oltre 20 milioni di euro l’anno. Per il Milan, l’operazione porterà nelle casse circa 25 milioni di euro più bonus, evitando di perdere il giocatore a parametro zero tra un anno. Una gestione, come sottolinea Tuttosport, che “si poteva evitare, con tanti tira e molla più una gestione poco lucida da parte del club”.

Theo Hernandez: un simbolo della rinascita rossonera

L’addio di Theo Hernandez chiude una pagina importante della storia recente del Milan. Arrivato a Milano, il terzino francese è diventato rapidamente uno dei simboli della rinascita rossonera sotto la guida di Stefano Pioli. Le sue cavalcate inarrestabili, i suoi gol decisivi e la sua personalità carismatica lo hanno reso un beniamino dei tifosi, guadagnandogli anche la fascia di capitano in diverse occasioni.

In sei stagioni con il Milan, Theo Hernandez ha lasciato un segno indelebile, diventando il difensore con più reti nella storia rossonera. Un record che testimonia la sua straordinaria capacità di incidere anche in fase offensiva, rendendolo un unicum nel suo ruolo. Nonostante un’ultima stagione “da dimenticare”, come ammesso dalla stessa fonte, la sua importanza per la squadra è innegabile. Sostituire un giocatore così non sarà affatto una passeggiata.

Il futuro: chi prenderà il posto di Theo Hernandez?

La dirigenza rossonera, guidata da Igli Tare, è già al lavoro per individuare il sostituto ideale. La lista dei potenziali candidati è ristretta, ma al momento spiccano due nomi in particolare. Il primo è Oleksandr Zinchenko, il 28enne dell’Arsenal il cui contratto scade nel 2026. L’ucraino ha trovato poco spazio tra i Gunners quest’anno e potrebbe essere un’opzione interessante per l’esperienza e la duttilità.

Il secondo nome, e forse il più intrigante, è quello di Maxim De Cuyper. Il classe 2000 del Club Brugge e del Belgio è da tempo sotto la lente d’ingrandimento del Milan e di numerosi altri club europei. Giovane, promettente e con margini di crescita elevati, De Cuyper potrebbe rappresentare una scommessa per il futuro.

L’addio di Theo Hernandez segna la fine di un ciclo per il Milan, ma allo stesso tempo apre nuove prospettive. La società dovrà dimostrare la sua capacità di reagire e di trovare un degno erede per uno dei pilastri degli ultimi anni. La prossima sessione di mercato si preannuncia quindi più che mai cruciale per il futuro del club rossonero.