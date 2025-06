Calciomercato Milan: Theo Hernandez a un passo dall’Al-Hilal, “Here we go” imminente!

Calciomercato Milan, affare in chiusura tra i rossoneri e l’Al Hilal per Theo Hernandez: scambio di documenti in corso. Ultime

Il calciomercato Milan estivo sta per entrare nel vivo con un colpo di scena che potrebbe ridefinire gli equilibri del Milan e del panorama calcistico internazionale. Secondo le ultime, attendibilissime indiscrezioni del guru del mercato Fabrizio Romano, l’affare che porterà Theo Hernández dall’AC Milan all’Al-Hilal è ormai ai dettagli finali, con l’annuncio del celebre “Here we go” atteso a brevissimo. Una notizia che ha scosso l’ambiente rossonero e riacceso i riflettori sulla Saudi Pro League, sempre più protagonista nel panorama dei trasferimenti.

La trattativa per il terzino sinistro francese, considerato uno dei migliori interpreti del ruolo a livello mondiale, ha tenuto banco per settimane. L’Al-Hilal, club saudita con grandi ambizioni e la volontà di costruire una squadra stellare, ha puntato forte su Hernández sin dall’inizio di questa sessione di mercato. L’interesse era palpabile, ma la resistenza del Milan e la potenziale riluttanza del giocatore a lasciare l’Europa avevano rallentato le operazioni. Tuttavia, le recenti ore decisive hanno visto un’accelerazione significativa, culminata in un’apertura quasi totale da parte di tutte le parti coinvolte.

Il Milan, pur riconoscendo il valore inestimabile di Theo Hernández, si trova di fronte a una proposta economica irrinunciabile da parte del club arabo. Sebbene le cifre esatte non siano ancora state divulgate ufficialmente, si parla di una somma che dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro più bonus, un’offerta che, se confermata, permetterebbe al Diavolo di realizzare una plusvalenza importante su un giocatore arrivato in rossonero per circa 20 milioni di euro dal Real Madrid. Questa operazione si inserisce in una più ampia strategia finanziaria del Milan, volta a ottimizzare il bilancio e reinvestire in nuovi talenti per il futuro.

L’Al-Hilal, dal canto suo, sta costruendo un vero e proprio Dream Team sotto la guida del nuovo allenatore, e l’arrivo di Theo Hernández rappresenterebbe un tassello fondamentale per la difesa e l’attacco della squadra. La sua capacità di spinta, la velocità impressionante e la tecnica sopraffina lo rendono un profilo ideale per un campionato in forte crescita come quello saudita, desideroso di attrarre campioni di fama internazionale. Il club di Riyadh ha lavorato con determinazione e fiducia, superando i primi “no” e mantenendo vivi i contatti fino a ottenere il sì definitivo del giocatore.

Per il Milan, la partenza di Hernández, che ha scadenza di contratto nel giugno 2026, rappresenta una doppia sfida: da un lato, la necessità di trovare un degno sostituto che possa non far rimpiangere un giocatore così incisivo; dall’altro, la possibilità di generare liquidità per rinforzare altre aree della squadra, come il centrocampo, con nomi che da mesi sono sul taccuino della dirigenza rossonera. Il direttore sportivo del Milan dovrà agire con rapidità e saggezza per non lasciare scoperta una fascia che negli ultimi anni è stata una vera e propria arma letale.

L’imminente annuncio di Fabrizio Romano con il suo inconfondibile “Here we go” non farà altro che confermare ciò che ormai è nell’aria: Theo Hernández è pronto a salutare San Siro per intraprendere una nuova avventura in Arabia Saudita. Un addio doloroso per i tifosi rossoneri, che hanno amato il loro terzino “pendolino”, ma anche un’opportunità per il Milan di ripartire con nuove energie e strategie sul mercato globale.