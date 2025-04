Mercato Milan, cessione a sorpresa a giugno? Spunta l’indiscrezione in casa rossonera

Mercato Milan, possibile cessione a sorpresa a giugno: l’indiziato principale è Yunus Musah. L’americano ha diversi estimatori in Europa

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare da Luca Bianchin, il calciomercato Milan potrebbe optare per una cessione a sorpresa in estate.

Musah al Milan è felice, ma è anche vero che ha caratteristiche interessanti per il calcio europeo: con le sue accelerazioni palla al piede, può dare una mano a tanti, in campionati meno tattici. Un’offerta a sorpresa può arrivare, per lui più che per altri.