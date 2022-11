Mercato Milan, si cercano soluzioni per Bakayoko in vista di gennaio

Mercato Milan, Tiemoué Bakayoko è destinato a lasciare il Milan nel prossimo mercato di gennaio: tutti i dettagli

Il Milan e Tiemoué Bakayoko sono destinati a separarsi nel prossimo mercato di gennaio.

Il calciatore, fuori dal progetto tattico di Pioli, non ha collezionato nemmeno un minuto dall’inizio della stagione anche perchè al raggiungimento delle 15 presenze scatterebbe l’obbligo di riscatto dal Chelsea pari a 15 milioni di euro. In questo mese e mezzo Maldini e Massara cercheranno delle soluzioni per il francese.