Mercato Milan, accantonati due nomi per la fascia destra! I dettagli

Mercato Milan, accantonati due nomi per la fascia destra! Cercati nelle ultime settimane, Singo e Fresneda sono lontani dal Milan

Il Milan aveva inserito nella lista di mercato anche dei nomi per la fascia destra, in alternativa a Davide Calabria: Wilfried Singo e Ivan Fresneda.

Secondo quanto scrive Daniele Longo su Twitter, sono in picchiata le chances di Singo o Fresneda per il Milan. Il club rossonero, salvo sorprese, non acquisterà un terzino destro: questo diventerà invece una priorità nelle prossime sessioni di calciomercato.