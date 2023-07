Scamacca Milan: c’è un ritorno di fiamma? Il nuovo scenario. Ancora a caccia dell’attaccante, i rossoneri tornano sui loro passi

Il mercato del Milan non finisce qua. I rossoneri valutano ancora dei nomi per l’attacco e l’ultimo non è che una vecchia conoscenza della lista dei rossoneri: si tratta di Gianluca Scamacca.

Secondo quanto riportato da La Repubblica – Roma, potrebbe esserci un ritorno di fiamma per l’attaccante italiano. Questo in virtù della cessione di Ante Rebic al Besiktas. Ora è sfida con la Roma.