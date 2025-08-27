Mercato Milan, clamorosa indiscrezione su Santiago Gimenez! Spunta lo scambio con la big di Serie A

Mercato Milan, in casa rossonera aleggia la suggestione di un possibile scambio con la Roma tra Dovbyk e Santiago Gimenez

Le voci si rincorrono e il calciomercato Milan non smette di regalare colpi di scena. Ad alimentare il fermento delle ultime ore è un’indiscrezione lanciata da Matteo Moretto, un nome noto per la sua attendibilità nel panorama del mercato calcistico. Un’idea che, se concretizzata, avrebbe del clamoroso: uno scambio tra l’attaccante della Roma Artem Dovbyk e il centravanti del Milan Santiago Gimenez. Una trattativa che, al momento, è solo un retroscena, una suggestione messa sul piatto, ma che potrebbe trasformarsi in una realtà scottante negli ultimi giorni di mercato.

Tare e Allegri, la nuova era del Milan

Al centro di questa potenziale operazione ci sarebbe il nuovo assetto dirigenziale e tecnico del Milan. Con Igli Tare insediatosi come Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, il club rossonero sta cercando di dare una svolta al suo progetto. L’arrivo di Tare, con la sua vasta esperienza e la sua capacità di scovare talenti, unita alla mentalità vincente di Allegri, ha già fatto sognare i tifosi. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra competitiva su tutti i fronti, capace di lottare per lo scudetto. In quest’ottica, uno scambio come quello tra Dovbyk e Gimenez non sarebbe solo un semplice affare di mercato, ma una mossa strategica per rinforzare l’attacco e bilanciare la rosa.

Le ragioni di un potenziale affare

Lo scambio tra i due bomber avrebbe delle motivazioni ben precise. Da un lato, il Milan con Dovbyk avrebbe un attaccante di grande fisicità e potenza, ma che forse non ha ancora espresso tutto il suo potenziale nel campionato italiano. L’arrivo di Gimenez, invece, porterebbe alla Roma un centravanti tecnico, rapido e con un fiuto del gol eccezionale, già abituato a giocare in un campionato di alto livello come quello della Serie A.

Il ruolo della Roma e la possibile evoluzione

Anche la Roma non è indifferente a questa suggestione. Il club giallorosso, infatti, potrebbe valutare l’opportunità di rinnovare il suo reparto offensivo. Con Dovbyk che potrebbe aver bisogno di nuovi stimoli, l’arrivo di Gimenez potrebbe dare una nuova linfa al reparto offensivo della capitale. Il futuro di questa trattativa, però, è ancora tutto da scrivere. Matteo Moretto l’ha definita “un’idea, una possibilità messa lì sul tavolo, ad oggi nulla più”. Ma si sa, nel calciomercato le idee possono trasformarsi in realtà nel giro di poche ore, soprattutto negli ultimi giorni, quando il tempo stringe e le negoziazioni si intensificano.