Mercato Milan, parla Samardzic: «Sono felice all’Udinese». Il centrocampista svela le sue emozioni dopo le vicende di mercato

Dopo Salernitana Udinese, Lazar Samardzic, obiettivo del Milan e soprattutto dell’Inter, ha parlato a Dazn delle vicende di mercato di questa estate. Di seguito le sue dichiarazioni:

LE PAROLE- «Io sono sempre concentrato e voglio aiutare sempre la squadra. Oggi ho aiutato con un gol, ma è mancata la vittoria. Sofferto per quanto accaduto con l’Inter? No, io sono concentrato qua, è inutile. Sono felice qua. E così anche stasera, come in ogni partita»