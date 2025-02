Mercato Milan, Furlani spera nell'asta! Strategia decisa, non si muove per meno di... Ultimissime

Mercato Milan, Giorgio Furlani spera nell’asta per quanto riguarda Alexis Saelemaekers: valutazione fissata ad almeno 20 milioni di euro

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan spera nell’asta per quanto riguarda il futuro di Alexis Saelemaekers, esterno belga attualmente in prestito seco alla Roma. Furlani ha fissato il prezzo ad almeno 20 milioni di euro.

Su Saelemaekers non c’è solo la Roma, con Ranieri che sta spingendo per la conferma, ci sono anche due importanti squadre di Premier League. Inoltre, in base a chi sarà il nuovo tecnico, non è esclusa nemmeno la conferma in rosa.