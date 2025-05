Mercato Milan, Furlani non fa sconti! Pretendenti avvisate, serve questa cifra per il via libera

Mercato Milan, Giorgio Furlani fissa il prezzo per Alexis Saelemaekers e non intende dare il via libera a sconti: pretendenti avvisate

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan ha fissato il prezzo per Alexis Saelemaekers, esterno belga al momento in prestito secco alla Roma, e non intende fare sconti.

La valutazione del Milan su Saelemaekers (tra i 20 e i 22 milioni) è ritenuta al momento troppo alta dalla Roma, che ritiene di avere pieno merito nella valorizzazione del giocatore.