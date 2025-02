Mercato Milan, Furlani blocca tutto! Avviso chiaro, non si muove per meno di... Ultimissime

Mercato Milan, Giorgio Furlani non fa sconti alla Roma per Alexis Saelemaekers: servono 30 milioni di euro per il belga

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan deve risolvere l’intrigo legato al futuro di Saelemaekers:

PAROLE – «Tra Roma e Milan c’era una sorta di accordo verbale su una valutazione da 8-10 milioni di euro di Saelemaekers la scorsa estate. Le difficoltà incontrate per trovare una giusta quadratura anche sul prezzo di Abraham ha portato i due club a chiudere entrambe le operazioni in prestito secco. Ecco perché il club giallorosso si è innervosito con quello rossonero quando, nel summit di gennaio, Furlani ha avanzato una richiesta di oltre 25 milioni di euro per il belga. La Roma non ha mollato la presa e intende intensificare i contatti nei prossimi giorni per trovare un accordo, molto dipenderà dalla volontà di Saelemaekers. La sensazione è che si possa trovare un’intesa a metà strada, sui 20 milioni di euro ma resta da capire se Ghisolfi arriverà a offrire questa cifra».