Mercato Milan, Conceicao pone il veto! Resta a Milanello, la comunicazione spiazza completamente i tifosi

Mercato Milan, Sergio Conceicao è intenzionato a trattenere in rossonero Alexis Saelemaekers dopo l’anno di prestito alla Roma

Come riferito dal Corriere dello Sport, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha preso una decisione precisa per quanto riguarda il calciomercato rossonero della prossima estate.

Saelemaekers, per la Roma si fa dura: Conceiçao tentato di tenerlo al Milan. I giallorossi intendono riscattarlo, ma non sarà semplice chiudere l’affare: il futuro è tutto da decifrare. Da capire in questo senso la volontà del calciatore belga.