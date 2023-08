Mercato Milan, rush finale per l’attaccante: tre nomi ancora in corsa

Mercato Milan, siamo arrivati al rush finale per l’attaccante: tre nomi ancora in corsa per rinforzare il reparto

Siamo arrivati davvero al rush finale per quanto riguarda il nuovo attaccante che il Milan sta cercando in questi ultimi giorni di mercato. Sono tre i nomi ancora in corsa e su cui i rossoneri stanno ragionando.

In prima fila c’è Ekitike del PSG, su cui ci sono anche Eintracht e West Ham. Resiste anche la candidatura di Taremi, per cui il Porto chiede 20 milioni, più indietro invece Jovic. A riportarlo è il Corriere dello Sport.