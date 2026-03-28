Mercato Milan, Romano riaccende la speranza: «Sono convinto che Tonali tornerà in Italia. Vi rivelo quando…»

Mercato Milan, Fabrizio Romano fa chiarezza sul futuro del centrocampista azzurro: United e City pronti all’assalto

Dopo la straordinaria prestazione nella semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord, il futuro di Sandro Tonali torna a infiammare il calciomercato internazionale. Nonostante il desiderio di molti tifosi di rivederlo in Serie A, l’esperto Fabrizio Romano, attraverso il suo canale YouTube, ha gelato le speranze dei club italiani. Secondo il giornalista, il centrocampista del Newcastle sarà uno dei pezzi pregiati della prossima estate: «Sandro Tonali è straordinario. Sarà forse tra i giocatori in campo nella finale di martedì contro la Bosnia il più grande protagonista del mercato estivo a livello di trasferimento internazionale». Al momento, l’ipotesi di un ritorno nel nostro campionato appare complicata, poiché «l’idea, purtroppo, di rivederlo nel nostro campionato è veramente lontana in questo momento».

Mercato Milan, la Juventus ci prova ma i giganti della Premier accelerano

La Juventus ha tentato più volte di riportare il giocatore in Italia, muovendosi prima con Giuntoli e poi con Comolli, cercando anche soluzioni creative per convincere i Magpies. Tuttavia, lo strapotere economico inglese sembra destinato ad avere la meglio: «La tentazione di presentare al Newcastle di capire come riportare Sandro Tonali in Italia, ecco questo desiderio difficilmente diventerà realtà». Sulle tracce dell’azzurro ci sono infatti i club di Manchester. Se il City ha come obiettivo prioritario Elliot Anderson, il Manchester United sta spingendo con forza proprio sull’ex milanista: «Lo United sta lavorando forte su Tonali. Difficilmente lo vedremo adesso in Italia, io resto convinto che un giorno Tonali tornerà. Non sarà probabilmente quest’estate, sarà in futuro, ma la voglia d’Italia di Tonali rimane».