Mercato Milan, quale futuro per Leao? Risponde Romano: «Due club di Premier League si stanno muovendo per lui. Vorrei però chiarire una cosa…»

Mercato Milan, Fabrizio Romano parla così delle tanti voci sul futuro di Rafael Leao: ecco tutte le sue dichiarazioni

Il futuro di Rafael Leao continua a far discutere i tifosi rossoneri, specialmente dopo le ultime indiscrezioni che arrivano direttamente dai massimi esperti di calciomercato. Fabrizio Romano, attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube, ha voluto precisare i contorni della situazione legata all’esterno portoghese, spiegando che la società di via Aldo Rossi non ha intrapreso una strategia di vendita aggressiva, pur rimanendo aperta a valutare scenari differenti rispetto al passato.

Secondo il giornalista, il giocatore non è stato escluso dai piani tecnici di Massimiliano Allegri, ma la sua permanenza non è più garantita in modo assoluto davanti a cifre importanti. Queste le parole precise riportate da Romano nel suo intervento: «Vorrei chiarire una cosa: il Milan non sta cercando attivamente di vendere Leao. Non è un giocatore completamente fuori dal progetto del Milan. Ma in caso di buona proposta sia per il giocatore che per il club, c’è la possibilità di vedere Leao lasciare il Milan. Due club di Premier League hanno chiamato per capire la situazione di Leao: quanto chiede il Milan? Qual è la situazione salariale? Al momento non stiamo parlando di trattative ufficiali, ma i club di Premier hanno iniziato a chiamare per capire la situazione».

Mercato Milan, Premier League in agguato: primi contatti esplorativi

Le dichiarazioni confermano che, nonostante l’assenza di negoziati formali, l’interesse del campionato inglese per il numero dieci milanista è tornato a farsi sentire con forza. I club d’oltremanica stanno cercando di mappare i costi di un’operazione che rimane complessa, sia per il valore del cartellino che per l’ingaggio del calciatore. Il Milan resta in attesa, consapevole che una “buona proposta” potrebbe cambiare radicalmente le strategie per il mercato in entrata, fornendo i fondi necessari per rinforzare gli altri reparti richiesti dall’allenatore in vista della prossima stagione.