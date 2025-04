Mercato Milan, si lavora con la Roma per Abraham: la situazione

Mercato Milan, con la Roma è ancora aperta la trattativa per Abraham: si lavora per lo scambio con Saelemaekers

Oltre alle questioni di campo, il Milan pensa anche al mercato. L’ultima parte di stagione deciderà il futuro dei rossoneri sia in campo che fuori, ma alcune situazioni sono già state impostate.

Come quella relativa a Tammy Abraham. L’inglese è arrivato in prestito dalla Roma e in estate si dovrà decidere riguardo alla sua permanenza o meno al Milan. Il destino dell’attaccante è legato a quello di Alexis Saelemaekers, finito in giallorosso. Per entrambi non è previsto un diritto di riscatto e dunque ci sono due opzioni: o acquisto definitivo o rinnovo del prestito, come racconta il Corriere dello Sport.