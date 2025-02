Mercato Milan, Furlani prepara la rivoluzione estiva! Rifondazione pronta, tutti i dettagli

Mercato Milan, Giorgio Furlani prepara la rivoluzione estiva: fallimento stagionale, decisione ormai presa in vista dell’estate

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan è pronto ad una vera e propria rivoluzione estiva:

PAROLE – «In soli 19 giorni il Milan è passato dalla possibilità di qualificarsi direttamente per gli ottavi a una clamorosa eliminazione per mano dei ragazzini del Feyenoord, quarto in Eredivisie. Bastava vincere a Zagabria e invece è riuscito nell’impresa di incassare due ko ed un pari in tre partite alla portata. Ha gettato al vento una partita dopo essere passato in vantaggio dopo 40 secondo con Gimenez, ovvero l’attaccante più forte che hai tolto ai tuoi avversari. Il Milan si interroga su qualcosa che di razionale non ha nulla, proprio nulla. Un cortocircuito che deve portare a riflessioni profonde e a delle scelte decise perché questa è una squadra che va rifondata alla base».