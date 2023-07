Mercato Milan, ritorno di fiamma per questo giocatore! Le ultime. È stato proposto ai rossoneri, che non hanno avviato la trattativa

Musah è in pole per essere il prossimo acquisto del Milan in ottica centrocampo. Il Valencia, però, fa muro e i rossoneri cercano alternative: Dominguez è una di queste, ma non è l’unica.

Secondo quanto scrive Tuttosport, nelle ultime ore è stato proposto Sander Berge dello Sheffield United. Era stato già seguito nel 2021-22, ma non se ne fece nulla. Il giocatore piace, ma non è stata ancora intavolata una trattativa.