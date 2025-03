Mercato Milan, svolta Walker! Il Diavolo rompe gli indugi, scelta già fatta per la prossima stagione

Condividi via email

Mercato Milan, nessun dubbio per il futuro di Kyle Walker: i rossoneri hanno già deciso di riscattarlo dal Manchester City

Come riportato da TMW, il calciomercato Milan ha già preso un’importante decisione per quanto riguarda il futuro di Kyle Walker, arrivato a Milanello in prestito gratuito con diritto di riscatto dal Manchester City.

I rossoneri hanno già contatto la società inglese informandola di voler procedere con l’acquisto a titolo definitivo per 5 milioni di euro del classe ’90 che contestualmente firmerà con il Diavolo un contratto fino al 30 giugno del 2027 da 4.5 milioni di euro, bonus inclusi.