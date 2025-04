Mercato Milan, programmato incontro per un rinnovo: si decide il suo futuro! Le novità. Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan nei prossimi mesi dovrà risolvere anche il tema relativo al futuro di Florenzi.

PAROLE – «Il contratto dell’esterno ex-Roma è in scadenza a fine di questa stagione e, ora che l’infortunio è ormai alle spalle, si può iniziare a parlare di futuro. L’idea di un prolungamento annuale a cifre molto più basse dei 3 milioni annui percepiti attualmente c’è più per una questione di liste che non di necessità. Sarà l’incontro in programma con i suoi agenti a definire il futuro».