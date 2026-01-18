Mercato Milan, Schira rivela: «Incontro con l’entourage di Maignan per il rinnovo. Ecco com’è andata…»

Mercato Milan, Schira annuncia la chiusura imminente della trattativa per il rinnovo del portiere francese con cifre da Top

Il futuro del Milan riparte da una delle sue colonne portanti. Dopo mesi di speculazioni, la trattativa per il rinnovo di Mike Maignan è giunta alle battute finali, segnando un colpo fondamentale per la società guidata da Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’accordo è ormai definito in ogni sua parte: «Il prolungamento del contratto di Mike Maignan con il Milan è alla fase finale. Contratto fino al 2031 con uno stipendio di 7 milioni di euro all’anno (bonus facili inclusi)».

L’accelerata decisiva è arrivata grazie a un incontro estremamente positivo avvenuto nelle ultime ore tra la dirigenza e l’entourage dell’estremo difensore. Questo movimento di mercato garantisce al Milan la permanenza di uno dei migliori interpreti del ruolo a livello mondiale, legandolo ai colori rossoneri per un lungo periodo. Schira ha confermato il clima di grande ottimismo che si respira a Casa Milan: «Incontro positivo nelle ultime ore tra i suoi agenti e il Milan. Ultimi dettagli, ma tutte le parti coinvolte nell’affare sono fiduciose».

Mercato Milan, un pilastro per il progetto tattico di Allegri

La conferma di Maignan non è solo una mossa economica, ma una scelta strategica per dare stabilità a un reparto difensivo che, come sottolineato recentemente da altri osservatori, ha ancora bisogno di trovare i suoi equilibri definitivi. Con un contratto fino al 2031, il francese diventa ufficialmente il leader carismatico su cui costruire il Milan del futuro.

Blindare il “Magic Mike” con un ingaggio da 7 milioni annui testimonia lo sforzo del club per restare competitivo ai massimi livelli, allontanando definitivamente le sirene dei grandi club europei. Si attende ora solo l’annuncio ufficiale per formalizzare quello che Schira definisce un affare ormai in dirittura d’arrivo, ribadendo che «tutte le parti sono fiduciose» sulla felice conclusione dell’operazione.

