Rinnovo Jovic, non ci sono più dubbi: attaccante avvisato, ecco cosa sta per succedere

Rinnovo Jovic, non ci sono più dubbi: il club rossonero verso il prolungamento del contratto dell’attaccante serbo

Come riferito dal Corriere dello Sport, non ci sono più dubbi nel calciomercato Milan sul futuro di Luka Jovic, in scadenza di contratto al termine della stagione.

I rossoneri hanno già comunicato all’ex Fiorentina e al suo entourage la volontà di attivare l’opzione per prolungare l’accordo fino al 2025. Solo più avanti poi si deciderà se allungare ulteriormente il contratto bypassando le clausole di rinnovo annuale attualmente presenti (e valide fino al 2027).