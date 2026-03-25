Mercato Milan, Bondo di nuovo a Milanello: riflessioni in corso. E l’agente…

Mercato Milan, Warren Bondo, attualmente in prestito al Monza, tornerà a Milanello a fine stagione: riflessioni sul futuro

Il mercato del Milan in vista dell’estate 2026 inizia a delinearsi partendo dai prestiti. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira, l’agente di Warren Bondo, Fabrizio Ferrari, ha confermato che il centrocampista francese farà ritorno in rossonero al termine dell’attuale stagione.

Bondo, acquistato dal Monza nel febbraio 2025 per circa 10 milioni di euro, era stato ceduto a titolo temporaneo alla Cremonese lo scorso agosto per trovare quella continuità che con Massimiliano Allegri non era riuscito ad avere nei suoi primi mesi a Milanello.

Mercato Milan, Bondo tra conferma e addio: la decisione finale di Allegri

La stagione in grigiorosso ha rigenerato il classe 2003, che si è imposto come uno dei pilastri della mediana di Davide Nicola, collezionando finora 22 presenze e oltre 1500 minuti di gioco. Nonostante un piccolo stop muscolare a febbraio, il suo rendimento è stato giudicato molto positivo dalla dirigenza di via Aldo Rossi. “Tornerà al Milan alla fine della stagione. Poi noi e il club decideremo il suo futuro“, ha dichiarato il suo procuratore.

Il destino di Bondo dipenderà molto dalle scelte tattiche di Allegri: il francese potrebbe restare come alternativa fisica a centrocampo o diventare una preziosa pedina di scambio per arrivare a obiettivi più onerosi come Santiago Castro.