Mercato Milan, riflessioni ancora in corso: permanenza o addio? C’è un ostacolo da superare

Mercato Milan, in casa rossonera proseguono le riflessioni sul futuro di Tammy Abraham, attaccante inglese in prestito dalla Roma: ostacolo ingaggio

Come riferito da calciomercato.it, proseguono nel calciomercato Milan le riflessioni rispetto al futuro di Tammy Abraham, attaccante inglese arrivato la scorsa estate in prestito secco dalla Roma in uno scambio con Saelemaekers.

L’inglese spinge per la permanenza a Milanello e in questo senso Furlani e Ibrahimovic stanno proseguendo i dialoghi con la Roma: dalle ultime l’ostacolo più grande sarebbe rappresentato dall’ingaggio da 6 milioni di euro. bonus inclusi.