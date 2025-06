Mercato Milan, Tare vuole chiudere il colpo a centrocampo! Possibili contropartite sul piatto, ecco quali

Mercato Milan, Igli Tare vuole chiudere il colpo Samuele Ricci per il centrocampo: possibile l’inserimento di alcune contropartite

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan ha individuato in Samuele Ricci il primo obiettivo per sostituire Tijjani Reijnders, oramai pronto a trasferirsi al Manchester City. Il direttore sportivo Igli Tare avrebbe in mente il capitano del Torino per prendere le redini del centrocampo di Massimiliano Allegri, che predilige un mediano metodista capace di destreggiarsi tra difesa e possesso palla.

Il Milan ritiene Ricci adeguato per il grande salto in una big e nella prossima settimana Tare tenterà l’affondo con il Torino. La richiesta dei proprietari del Torino, Cairo e Vagnati, non supera i 30 milioni di euro, ma il Milan cercherà di abbassare la cifra mediante l’inserimento di contropartite come Yacine Adli o alcuni giovani promettenti del Milan Futuro.