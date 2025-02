Mercato Milan, spunta il retroscena da non credere! A dicembre era stato trovato l’accordo. La ricostruzione

Mercato Milan, clamoroso retroscena sul futuro di Theo Hernandez: a dicembre era stato trovato l’accordo per il rinnovo

Clamoroso retroscena sul calciomercato Milan relativo al rinnovo di Theo Hernandez:

PAROLE – «Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, nelle scorse settimane le parti avevano raggiunto un principio di intesa su cifre e durata del nuovo accordo, complice la forte volontà di Theo Hernandez di proseguire la sua avventura in rossonero. Ma il blitz di dicembre del suo agente e i successivi contatti, che sembravano aver avvicinato la fumata bianca, non hanno poi prodotto la scintilla finale per concretizzare tutti questi discorsi. Tra il giocatore ed il suo entourage e la dirigenza rossonera si è entrati in una fase di stallo, complici forse anche le vicissitudini di campo, l’arrivo di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Fonseca – con cui i rapporti erano tutt’altro che idilliaci – e parecchi cambiamenti in seno alla squadra, come ha dimostrato l’ultimo mercato invernale».