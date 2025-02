Mercato Milan, retroscena Saelemaekers! Assalto della Roma, la risposta di Furlani non lascia dubbi

Condividi via email

Mercato Milan, clamoroso retroscena su Saelemaekers: Furlani ha rifiutato un’importante offerta a gennaio da parte della Roma

Come riportato da Nicolò Schira, noto giornalista esperto di mercato, sul proprio profilo di X, il calciomercato Milan ha preso una decisione precisa sul futuro di Alexis Saelemaekers, attualmente in prestito alla Roma fino a giugno.

Proprio i giallorossi a gennaio hanno presentato a Furlani un’offerta da 20 milioni di euro per il classe ’99. Offerta rifiutata dal Milan che per far partire il calciatore chiede almeno 30 milioni di euro. Saelemaekers ha col Diavolo un contratto fino al 30 giugno del 2027.