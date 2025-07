Mercato Milan, retroscena Ricci! Spunta il dettaglio nell'affare col Torino. E Colombo...

Mercato Milan, spunta il retroscena su Samuele Ricci: non ci sarà nessuna contropartita nell’affare col Torino. Colombo trattativa slegata

Il calciomercato estivo entra nel vivo e il calciomercato Milan, uno dei club più attivi in questa fase, si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo a centrocampo. Samuele Ricci, talentuoso mediano del Torino, è atteso a Milano mercoledì per finalizzare il suo trasferimento. L’operazione, che si preannuncia strategica per il centrocampo rossonero, non prevede al momento l’inserimento di contropartite tecniche. Questa decisione apre scenari interessanti e pone l’accento sulle prossime mosse del Diavolo in uscita.

Ricci, Il “Metronomo” del Toro, Pronto a Vestire il Rossonero

Samuele Ricci, classe 2001, è considerato uno dei giovani centrocampisti italiani più promettenti. Cresciuto nelle giovanili dell’Empoli, dove ha esordito in Serie A, si è poi affermato al Torino come un mediano di grande dinamismo e visione di gioco. La sua capacità di recuperare palloni e di impostare l’azione lo rende un profilo ideale per la filosofia di gioco del Milan, che cerca nuova linfa nel reparto nevralgico. L’arrivo di Ricci è visto come un passo importante per rafforzare la linea mediana del club meneghino, offrendo al tecnico Stefano Pioli nuove opzioni tattiche.

Colombo, Un Attaccante Conteso Tra Torino e Genoa

Mentre si definiscono gli acquisti, il Milan è impegnato anche sul fronte delle cessioni, con l’obiettivo di snellire la rosa e finanziare ulteriori operazioni. Tra i nomi in uscita c’è quello di Lorenzo Colombo, giovane e promettente attaccante centrale di proprietà del club lombardo. Dopo un’esperienza in prestito al Monza e al Lecce, dove ha dimostrato buone qualità, Colombo è ora un obiettivo concreto per due squadre di Serie A: il Torino e il Genoa.

Il Torino, orfano di Ricci, potrebbe vederlo come un rinforzo per il proprio reparto offensivo. Anche il Genoa, sempre attento ai giovani talenti, ha mostrato un forte interesse per il centravanti rossonero. La formula del trasferimento è ancora oggetto di discussione: si valuta la possibilità di un prestito secco, di un prestito con diritto di riscatto o di una cessione a titolo definitivo. La situazione di Colombo sarà monitorata attentamente nei prossimi giorni, con Daniele Longo, esperto di mercato, che continua a seguire da vicino gli sviluppi. Le sue prestazioni passate, caratterizzate da gol importanti e un’ottima presenza fisica, lo rendono un profilo ambito nel panorama calcistico italiano.