Mercato Milan, l’aneddoto spiazza i tifosi! Trattativa lampo, ricostruzione da brividi

Mercato Milan, clamoroso aneddoto svelato da Fabrizio Romano sull’arrivo in rossonero di Joao Felix. Tutti i dettagli

Ospite a Viva El Futbol, Fabrizio Romano ha svelato questo retroscena sul calciomercato Milan:

PAROLE – «Joao Felix è una trattativa che è durata 4 o 5 ore: una trattativa che parte nella notte dopo il derby, prima dell’ultimo giorno di mercato. Il Milan ci pensava da un po’. Il Chelsea aveva un numero limitato di spazi per i prestiti: erano rimasti due slot di giocatori che potevano partire in prestito fuori dall’Inghilterra. Uno è stato Chukwuemeka che è andato al Dortmund e l’altro si temeva dovesse essere Disasi che continuava a rifiutare il Tottenham. Invece durante la notte Disasi ha l’ok definitivo per andare all’Aston Villa e restare in Inghilterra: lì il Milan ha avuto la possibilità di andare davvero su Felix. L’operazione è stata fatta in 4 o 5 ore, tra le 8 del mattino e mezzogiorno dell’ultimo giorno di mercato».