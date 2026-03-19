Mercato Milan, Retegui può arrivare in rossonero? Ecco le principali difficoltà dell’affare: tutti i dettagli

Mercato Milan, Retegui è un vero obiettivo del club rossonero: ma quali sono le difficoltà della trattativa? Ecco tutti i dettagli

Mateo Retegui è per caratteristiche l’attaccante ideale per il Milan di Massimiliano Allegri. A conferma di questo il recentissimo incontro tra il direttore sportivo Igli Tare e l’agente Alessandro Moggi, con il quale si è cominciato a parlare in vista della prossima estate di calciomercato. Il tecnico livornese cerca una punta di peso, capace di far salire la squadra e dialogare con il tandem Pulisic-Leão, e ha individuato nell’ex Genoa il tassello perfetto per completare il reparto offensivo in vista della Champions League.

L’ostacolo principale nell’affare Retegui è l’aspetto economico, sia lato giocatore che Al-Qadsiah. Per tornare in Italia e vestire la maglia rossonera, infatti, «l’attaccante italo-argentino dovrà accettare di guadagnare circa 5 milioni di euro stagione», ovvero 4 volte meno rispetto a quello che percepisce attualmente in Arabia Saudita. Una riduzione drastica dell’ingaggio che rappresenta la conditio sine qua non per far decollare la trattativa con via Aldo Rossi.

Mercato Mialn, la trattativa con l’Al-Qadsiah: cifre e strategie

Semmai l’aspetto legato all’ingaggio dovesse risolversi, si dovrà poi trattare con il club giallorosso, che poco meno di 12 mesi fa ha investito ben 68 milioni di euro per portare in Saudi Pro League Retegui. Il Milan punta sulla volontà del calciatore di rientrare nel calcio europeo per ritrovare visibilità in ottica Nazionale, ma la valutazione degli arabi resta altissima.

Tare dovrà lavorare di diplomazia per abbassare le pretese economiche, magari proponendo una formula basata su un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto. «L’obiettivo è migliorare pure qualitativamente», come sottolineato dagli esperti di mercato, e l’innesto di un centravanti con la fame di Retegui alzerebbe sensibilmente il livello di competitività della rosa di Allegri per la stagione 2026/2027.