Connect with us

Calciomercato

Mercato Milan, continua la ricerca del nuovo attaccante: tra i nomi c’è anche quello di Retegui. Cifre, valutazioni e stipendio della punta Azzurra

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

32 minuti ago

on

By

Retegui

Mercato Milan, Retegui è uno degli attaccanti su cui i rossoneri potrebbero puntare in vista della prossima stagione

Il mercato degli attaccanti in casa Milan entra nel vivo e, dopo i sondaggi per Moise Kean, spunta con forza il nome di Mateo Retegui. Come riportato da Nicolò Schira su Tuttosport, il club rossonero ha individuato nel centravanti italo-argentino il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. L’operazione, tuttavia, si presenta complessa a causa delle cifre monstre che ruotano attorno all’ex bomber di Genoa e Atalanta, attualmente in forza all’Al-Qadsiah in Arabia Saudita.

Mercato Milan, le cifre dell’affare e l’ostacolo stipendio

«Retegui attualmente guadagna 16 milioni di euro netti all’Al-Qadsiah, una cifra ben oltre la struttura salariale del Milan. I rossoneri potrebbero offrire circa 5 milioni più bonus per un contratto quinquennale, sperando nella volontà del giocatore di tornare nel calcio europeo in vista del Mondiale. Per quanto riguarda il costo del trasferimento, la valutazione si aggirerebbe tra i 45 e i 50 milioni di euro».

Nonostante il divario economico sull’ingaggio, il Milan confida nel fascino del progetto tecnico e nella necessità del calciatore di misurarsi nuovamente con la Serie A per mantenere il posto da titolare nella Nazionale di Spalletti. Il direttore sportivo Igli Tare sarebbe già passato all’azione, incontrando a cena l’agente del calciatore per esplorare i margini di manovra. Lo scoglio principale resta convincere il club saudita a privarsi del suo pezzo pregiato, magari attraverso una formula creativa che possa spalmare l’investimento rossonero.

LE TOP NEWS DI OGGI SUL MILAN (IN AUDIO)

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×