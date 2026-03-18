Calciomercato
Mercato Milan, continua la ricerca del nuovo attaccante: tra i nomi c’è anche quello di Retegui. Cifre, valutazioni e stipendio della punta Azzurra
Mercato Milan, Retegui è uno degli attaccanti su cui i rossoneri potrebbero puntare in vista della prossima stagione
Il mercato degli attaccanti in casa Milan entra nel vivo e, dopo i sondaggi per Moise Kean, spunta con forza il nome di Mateo Retegui. Come riportato da Nicolò Schira su Tuttosport, il club rossonero ha individuato nel centravanti italo-argentino il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. L’operazione, tuttavia, si presenta complessa a causa delle cifre monstre che ruotano attorno all’ex bomber di Genoa e Atalanta, attualmente in forza all’Al-Qadsiah in Arabia Saudita.
Mercato Milan, le cifre dell’affare e l’ostacolo stipendio
«Retegui attualmente guadagna 16 milioni di euro netti all’Al-Qadsiah, una cifra ben oltre la struttura salariale del Milan. I rossoneri potrebbero offrire circa 5 milioni più bonus per un contratto quinquennale, sperando nella volontà del giocatore di tornare nel calcio europeo in vista del Mondiale. Per quanto riguarda il costo del trasferimento, la valutazione si aggirerebbe tra i 45 e i 50 milioni di euro».
Nonostante il divario economico sull’ingaggio, il Milan confida nel fascino del progetto tecnico e nella necessità del calciatore di misurarsi nuovamente con la Serie A per mantenere il posto da titolare nella Nazionale di Spalletti. Il direttore sportivo Igli Tare sarebbe già passato all’azione, incontrando a cena l’agente del calciatore per esplorare i margini di manovra. Lo scoglio principale resta convincere il club saudita a privarsi del suo pezzo pregiato, magari attraverso una formula creativa che possa spalmare l’investimento rossonero.