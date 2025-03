Mercato Milan, parte l’assalto al top player! I rossoneri lo blindano, scenario da non credere

Condividi via email

Mercato Milan, in estate partirà l’assalto dei top club europei a Tijjani Reijnders, in particolare dalla Premier. I rossoneri lo blindano

Come riportato da Repubblica, e in particolare dal giornalista Currò, in estate quasi certamente diversi top club europei busseranno alle porte del calciomercato Milan.

Reijnders: in estate partirà l’assalto delle big europee, con la Premier in testa. Il nuovo d.s., che verrà scelto fra qualche settimana, con Paratici e Tare che restano nella lista dei candidati, farà bene a provare a trattenerlo.