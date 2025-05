Mercato Milan, situazione intricata! Furlani al lavoro, due le opzioni sul piatto e uno scenario da evitare

Mercato Milan, da risolvere il rebus legato al futuro di Theo Hernandez: nessuna offerta all’orizzonte, scadenza 2026 e proposta di rinnovo al ribasso

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, i prossimi giorni saranno decisivi nel calciomercato Milan anche per risolvere il rebus legato al futuro di Theo Hernandez, attualmente in scadenza a giugno del 2026 e lontano dal rinnovo coi rossoneri.

La questione è delicata perchè Theo Hernandez non ha al momento ricevuto nessuna offerta da top club (gli unici che prenderebbe in considerazione) e non ha nemmeno accettato la proposta di rinnovo al ribasso del Milan fino al 2028. Al momento l’ipotesi più probabile è l’addio a zero nel 2026, uno scenario assolutamente da evitare.