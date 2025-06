Mercato Milan, Allegri a caccia di esperienza! Piacciono loro due per la mediana, contatti già partiti

Mercato Milan, Massimiliano Allegri vuole esperienza a centrocampo: nel mirino ci sono Rabiot e Xhaka per la prossima stagione

Il calciomercato Milan è proiettato con decisione sul mercato estivo, con l’obiettivo primario di rinforzare la linea mediana. La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, pone l’accento sulla ricerca di un “vero leader” per il centrocampo rossonero, individuando in Adrien Rabiot e Granit Xhaka i profili più interessanti per il Diavolo.

La necessità di aggiungere personalità e carisma al reparto centrale è evidente per la dirigenza milanista, desiderosa di colmare un vuoto percepito in termini di leadership e di spessore internazionale. Il nome di Adrien Rabiot, centrocampista francese attualmente in forza alla Juventus, è da tempo nei pensieri di Massimiliano Allegri, tecnico che lo ha avuto alle sue dipendenze in bianconero e che ne apprezza le qualità tecniche e fisiche. Sebbene Rabiot rappresenti una pista intrigante, è l’ipotesi legata a Granit Xhaka a catturare maggiormente l’attenzione, come sottolineato dalla rosea.

Il centrocampista svizzero, classe 1992, reduce da una stagione eccezionale con il Bayer Leverkusen, con cui ha collezionato ben 49 presenze e due gol, è un profilo che incarna perfettamente le caratteristiche ricercate dal Milan. Xhaka non è solo un metronomo affidabile, capace di dettare i tempi e recuperare palloni, ma anche un vero e proprio trascinatore, abituato a caricarsi la squadra sulle spalle. Le sue doti di leadership e la sua indiscussa personalità lo renderebbero, secondo La Gazzetta dello Sport, un innesto fondamentale per il Milan, in grado di elevare notevolmente il livello di carisma e di solidità della mediana.

Il costo stimato per assicurarsi le prestazioni dello svizzero si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro, una cifra considerata congrua per un giocatore del suo calibro e della sua esperienza. Ma è la stessa Gazzetta a riportare le parole di Xhaka, che non ha escluso un addio al Bayer Leverkusen in questa finestra di mercato. “In Germania sto bene, ma ho già vissuto una rivoluzione simile all’Arsenal nel 2019: allora ero giovane, oggi non so se ho la stessa energia per sopportarlo,” ha dichiarato il centrocampista, alludendo alla possibile partenza di giocatori chiave dal club tedesco. Le sue parole lasciano intravedere una certa apertura a nuove sfide: “Abbiamo perso giocatori fondamentali. Il club ha dirigenti in gamba e si spera possano tenere la squadra ad alto livello, con o senza di me. Ci sono campionati in cui non ho ancora giocato e certo, ci penso. Non sto dicendo che mi trasferirò sicuramente, ho altro nella testa per adesso e a quello al limite pensano il mio agente e la mia famiglia.”

Queste dichiarazioni, rilanciate da La Gazzetta dello Sport, aprono scenari interessanti per il Milan. L’esperienza di Xhaka in Premier League con l’Arsenal, unita alla sua attuale leadership nel Bayer Leverkusen, lo rende un candidato ideale per il progetto rossonero, che cerca un giocatore in grado di imporsi fin da subito come riferimento in campo e nello spogliatoio. La trattativa si preannuncia complessa, ma l’interesse del Milan è concreto e la volontà del giocatore di considerare nuove opportunità potrebbe giocare un ruolo chiave nel definire il futuro del centrocampista svizzero. Il Milan, dunque, si muove con ambizione per blindare la propria mediana con un colpo di mercato di grande spessore.