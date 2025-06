Mercato Milan, conferme su Xhaka! Contatti fitti, il prezzo non spaventa Tare. Ultime

Mercato Milan, ci sono importanti conferme su Xhaka: trattativa in corso col Bayer Leverkusen, il prezzo non spaventa i rossoneri

Il calciomercato estivo si preannuncia infuocato per il Milan, con i rossoneri che, secondo quanto riportato da Repubblica, avrebbero messo gli occhi su un obiettivo di alto profilo: Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero, che il prossimo settembre compirà 32 anni, potrebbe lasciare la Bundesliga e il suo attuale club, in un’operazione che lo porterebbe a Milano per rafforzare la mediana milanista.

L’interesse del calciomercato Milan per Xhaka non è un fulmine a ciel sereno. Da tempo si vocifera di un possibile innesto di esperienza e qualità in mezzo al campo per la squadra di Fonseca (o chi per lui, in caso di ribaltoni tecnici futuri), e Xhaka, con la sua visione di gioco, la sua capacità di impostazione e la sua grinta, si adatterebbe perfettamente a questo profilo. La sua esperienza in campionati di alto livello, tra cui la Premier League con l’Arsenal e la Bundesliga, lo rende un elemento prezioso, in grado di garantire leadership e stabilità in un reparto nevralgico.

Sempre secondo Repubblica, i contatti tra il Milan e il club tedesco di Xhaka sarebbero già stati avviati. Le cifre richieste per liberare il giocatore si aggirerebbero tra i 15 e i 20 milioni di euro, una somma considerevole per un calciatore che ha superato la trentina, ma che il Milan sembrerebbe intenzionato a investire per assicurarsi le sue prestazioni. La dirigenza rossonera sarebbe infatti determinata a vincere la corsa per Xhaka, consapevole che un centrocampista con le sue caratteristiche potrebbe fare la differenza nella prossima stagione, sia in Serie A che nelle competizioni europee.

L’eventuale arrivo di Xhaka a Milanello rappresenterebbe un chiaro segnale delle ambizioni del club. Nonostante l’età, il centrocampista elvetico ha dimostrato nelle ultime stagioni di essere ancora al top della forma fisica e mentale, un elemento chiave per la sua attuale squadra. La sua capacità di dettare i ritmi di gioco, di recuperare palloni e di fornire assist lo renderebbe un acquisto di spessore per il Milan, proiettato a costruire una rosa sempre più competitiva per puntare ai massimi traguardi. La trattativa è aperta e le prossime settimane saranno decisive per capire se il Milan riuscirà a portare Xhaka in rossonero, aggiungendo un tassello importante al proprio centrocampo.