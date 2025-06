Xhaka Milan, il centrocampista apre al trasferimento? Le dichiarazioni non lasciano dubbi, i tifosi prendono nota

Xhaka Milan, lo svizzero, centrocampista del Bayer Leverkusen, ha aperto al possibile trasferimento in estate: le dichiarazioni

Granit Xhaka, centrocampista del Bayer Leverkusen e ultimo obiettivo del calciomercato Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti sul suo futuro durante una conferenza stampa. Ecco cosa ha detto:

«Ho 3 anni di contratto. Io e la mia famiglia siamo felici in Germania. Nel calcio non si sa mai cosa verrà in futuro. Un altro campionato? Non ho ancora giocato ovunque. Quindi a volte ci si pensa. La mia famiglia e il management si occupano di queste cose».

Xhaka sembra essere soddisfatto della sua attuale situazione, sottolineando che lui e la sua famiglia sono felici in Germania. Tuttavia, il giocatore non esclude completamente la possibilità di cambiare campionato in futuro, citando l’imprevedibilità del calcio.

Punti chiave delle dichiarazioni di Xhaka:

Contratto di 3 anni: Xhaka ha un contratto che lo lega al suo attuale club per altri 3 anni.

Felicità in Germania: il giocatore e la sua famiglia sono felici di vivere in Germania.

Incertezza sul futuro: Xhaka riconosce che nel calcio non si può mai sapere cosa accadrà in futuro.

Possibilità di un altro campionato: il giocatore non esclude la possibilità di giocare in un altro campionato in futuro.

Management e famiglia: Xhaka ha lasciato intendere che la sua famiglia e il management del suo club si occupano delle questioni relative al suo futuro.

Le dichiarazioni di Xhaka potrebbero avere implicazioni per il mercato dei trasferimenti, anche se non sembra che il giocatore stia pensando attivamente a un trasferimento immediato. Sarà interessante vedere come si svilupperà la situazione nei prossimi mesi e se Xhaka deciderà di rimanere al suo attuale club o cercare nuove sfide.