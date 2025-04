Mercato Milan, Furlani concede il via libera! Firma imminente, tutti i dettagli sull’accordo

Condividi via email

Mercato Milan, Giorgio Furlani ha concesso il via libera per il rinnovo di contratto di Christian Pulisic: firma ormai imminente

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan, dopo aver blindato Reijnders fino al 2030 e dopo aver presentato l’offerta definitiva per il prolungamento di Maignan, è pronto ad ufficializzare anche il rinnovo di Christian Pulisic, leader dei rossoneri attualmente in scadenza nel 2027 (con opzione al 2028).

Pulisic prolungherà con il Milan fino al 2029 con l’ingaggio che passerà dagli attuali 3.8 milioni di euro a 5 bonus inclusi.