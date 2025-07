Mercato Milan, incognita Pulisic: tra pilastro del progetto e sirene arabe. Cosa può succedere nelle prossime settimane

Mercato Milan, incognita Pulisic nel club rossonero? Le possibili offerte dall’Arabia Saudita preoccupano Furlani. Ultime

Le voci di mercato non si fermano mai, e questa volta, l’attenzione è puntata su Christian Pulisic, il talento americano che in questa stagione si è affermato come un cardine inamovibile del progetto Milan. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ipotesi di un interessamento dell’Al Nassr per il giocatore ha acceso un campanello d’allarme in Via Aldo Rossi. Sebbene Pulisic sia considerato fondamentale per il futuro rossonero, la mancanza di un rinnovo contrattuale lo rende, di fatto, vulnerabile alle incursioni economiche dei club arabi, in particolare modo dell’Al Nassr, noti per le loro offerte economiche irrinunciabili.

L’arrivo di Pulisic nel calciomercato Milan la scorsa estate ha rappresentato un investimento mirato, con il club rossonero che ha puntato sulla sua esperienza internazionale e sulle sue qualità tecniche e fisiche per rinforzare il reparto offensivo. E i risultati si sono visti: l’americano ha saputo integrarsi rapidamente negli schemi di gioco, diventando un elemento chiave per la creazione di gioco e per la finalizzazione. La sua dribbling ability, la visione di gioco e la capacità di incidere in zona gol lo hanno reso rapidamente uno dei beniamini dei tifosi, che vedono in lui non solo un giocatore di presente, ma anche un potenziale leader per il futuro del Milan. La sua dedizione e la sua professionalità sono state ampiamente apprezzate, sia dallo staff tecnico che dalla dirigenza.

Tuttavia, il calciomercato moderno è sempre più influenzato da fattori esterni, e il potere economico dei club del Medio Oriente è diventato un elemento con cui ogni società europea deve fare i conti. L’Al Nassr, in particolare, ha dimostrato una volontà di spesa incredibile, riuscendo ad attrarre campioni di fama mondiale con stipendi e ingaggi faraonici, assolutamente impossibili da pareggiare per la quasi totalità dei club europei, inclusi quelli di Serie A. È proprio questa la preoccupazione principale del Milan: nonostante la chiara intenzione di trattenere Pulisic e di proporgli un rinnovo a lungo termine, la prospettiva di un’offerta economicamente stratosferica da parte di un club come l’Al Nassr potrebbe mettere il giocatore di fronte a una decisione difficile, andando oltre le pur legittime ambizioni sportive.

La strategia del Milan sarà quella di blindare Pulisic il prima possibile, proponendogli un rinnovo che rifletta il suo status all’interno della squadra e che lo leghi al club per i prossimi anni. Si tratterà di un’operazione delicata, che richiederà abilità negoziale e la capacità di trasmettere al giocatore la centralità del suo ruolo nel progetto rossonero. L’obiettivo è chiaro: evitare sorprese sgradite e continuare a costruire una squadra competitiva a livello nazionale ed europeo, con Pulisic come uno dei suoi punti fermi. Solo il tempo dirà se il legame tra Pulisic e il Milan riuscirà a resistere alle sirene d’oro provenienti dall’Arabia. La posta in gioco è alta, sia per il giocatore che per il club.