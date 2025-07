Pulisic Milan, possibilità concreta d’addio direzione Arabia Saudita? La situazione è questa attualmente. Le ultimissime notizie

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Al Nassr, la squadra in cui milita Cristiano Ronaldo, avrebbe messo gli occhi su Christian Pulisic. Questa indiscrezione, emersa nelle ultime ore, suggerisce un possibile interesse del club saudita per l’esterno americano del Milan.

Al momento, però, in Via Aldo Rossi non sarebbe arrivata alcuna offerta ufficiale per il giocatore. Il Milan considera Pulisic un elemento cardine del proprio progetto tecnico e sportivo. Arrivato nell’estate del 2023, Pulisic si è subito affermato come un pilastro della squadra, dimostrando le sue qualità e la sua importanza nel sistema di gioco rossonero.

Nonostante l’attuale posizione del Milan, che non intende privarsi di uno dei suoi talenti principali, l’ipotesi di una proposta da parte dell’Al Nassr non è da scartare. Il club saudita ha dimostrato in passato di essere pronto a fare investimenti importanti per assicurarsi giocatori di caratura internazionale, e l’attrattiva di giocare al fianco di un’icona come Cristiano Ronaldo potrebbe essere un fattore da considerare.

La situazione contrattuale di Pulisic, il cui accordo con il Milan scade nel 2027 con opzione per una stagione ulteriore, sarà un elemento da tenere d’occhio. Sebbene il giocatore sembri felice a Milano e abbia un ruolo centrale, una proposta economica “indecente” da parte dell’Al Nassr potrebbe mettere in discussione il suo futuro. Per ora, il Milan resta fermo sulla sua posizione, ritenendo Pulisic indispensabile.